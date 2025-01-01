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الدوحة: "إسرائيل" لم ترسل وفدها المفاوض لإجراء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الثلاثاء 04 فبراير 2025 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة: "إسرائيل" لم ترسل وفدها المفاوض لإجراء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة



الدوحة/سما/

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة بذريعة اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وقال الأنصاري في مقابلة مع الموقع الأمريكي "بريتبارت": "في اليوم السادس عشر [من وقف إطلاق النار في غزة] كان من المفترض أن يصل وفد إسرائيلي إلى الدوحة حتى نتمكن من بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. ومع ذلك، لم يرسلوا وفدا بعد، لكننا على اتصال بالجانبين [إسرائيل وحماس] للتأكد من التزامهما بهذا الأمر"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول التأثير المحتمل لهذا الإلغاء على عملية وقف إطلاق النار.

وأضاف: "كما أفهم، يريد رئيس الوزراء نتنياهو أولا مقابلة الرئيس ترامب ومناقشة [اتفاق غزة] معه ثم إرسال وفد. ونتوقع من ترامب وإدارته أن يبعثوا بإشارة واضحة مفادها أنهم يدعمون عملية التفاوض والمرحلة الثانية [من الاتفاق]"

وتابع: "نأمل أن يرسل نتنياهو فور عودته إلى إسرائيل فريقه التفاوضي إلى الدوحة لبدء المشاورات بشأن المرحلة الثانية مع [مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط] ستيفن ويتكوف، وأن تستمر المفاوضات".

وأشار إلى أن الدوحة مقتنعة بأن الرئيس الأمريكي "يؤمن بهذه العملية" لأنه "بفضل مساعدة ترامب تمكن العديد من المحتجزين العودة إلى عائلاتهم".

وفي الجانب الآخر، قال مصدر مسؤول في "حماس" لوسائل إعلام إن الحركة "منفتحة تماما على تقديم كل التسهيلات اللازمة في المرحلة الثانية من المفاوضات لمنع تجدد الحرب على أهالي غزة".

وأضاف أن هذا الانفتاح "ليس من موقف ضعف، بل من موقف قوة لحماية سكان القطاع من جانب، ولأن الحركة لا تزال تمتلك أوراق قوة، منها الأسرى الإسرائيليون الذين ما زالوا بيدها حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى".

وحذر المسؤول من أن إسرائيل قد تتلاعب في المفاوضات لاستئناف الحرب لفترة قصيرة، توجه خلالها ضربات للمقاومة، مؤكدا "حرص المقاومة، ويقظتها حيال كل السيناريوهات الممكنة".

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