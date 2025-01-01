"حماس" تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

غزة/سما/

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشّددة على أنها معنيّة في الوقت الراهن، "بالإيواء والإغاثة والإعمار" في القطاع.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، والذي ذكر أن "اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية قد بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة".

وذكر القانوع أن "الاحتلال يعطّل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ويراوغ ويماطل في تنفيذه".

وشدّد على أن "الإيواء والإغاثة لشعبنا قضية إنسانية ملحة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال".

وقال الناطق باسم حماس، إن "إعادة بناء المستشفيات، وإصلاح الطرق وآبار المياه، تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها".



وفي ما يتعلّق بعملية إطلاق النار التي نُفِّذت، اليوم عند الحاجز العسكري تياسير قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة، ذكر أنها "تأتي ردًا على العدوان المتصاعد بالضفة وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه".

وشدّد على أن "غياب محاسبة الاحتلال والصمت الدولي، يشجع الاحتلال على ارتكاب حرب إبادة في الضفة على غرار غزة".

وأشار إلى أن "كل محاولات الاحتلال إبادة شعبنا وإسقاط حقه في قطاع غزة والضفة الغربية ستفشل".

وقال إن "ما فشل به الاحتلال في قطاع غزة لن ينجح به في الضفة، والمعركة معركة إرادات