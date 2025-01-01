ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول ضم "إسرائيل" للضفة الغربية

واشنطن/سما/

تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض بشأن ما إذا كان سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية.



وقال ترامب: "لن أتحدث عن ذلك. إسرائيل بالتأكيد دولة صغيرة، إنها دولة صغيرة من حيث المساحة"، وأضاف حاملا القلم الذي كان يستخدمه لتوقيع الأوامر التنفيذية: "هل ترى هذا القلم؟.. هذا القلم الرائع على مكتبي هو الشرق الأوسط، وأعلى القلم هو إسرائيل".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هذا ليس جيدا، أليس كذلك؟ كما تعلم، إنه فرق كبير جدا.. أستخدم ذلك كقياس إنه دقيق جدا، في الواقع".

وأضاف: "إنها قطعة أرض صغيرة جدا. إنه لأمر مدهش ما تمكنوا من فعله عندما تفكر في الأمر، [هناك] الكثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدا، لا شك في ذلك"، في إشارة إلى إسرائيل.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه في إطار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يستبعد سيناريو ضم الضفة الغربية لإسرائيل رغم وصفه حدوث ذلك بأنه من غير المرجح.

وكان قد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش مصادرة 24 الف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.

ومنذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن مصادرة 50 ألف دونم، لكن اسرائيل اليوم تصادر 24 ألف دونم دفعة واحدة، اي ما يعادل نصف ما استولت عليه على مدار 23 عاما مضت.

وتقول القناة 14 العبرية إن من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرا كبيرا لصالح تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.