"معاريف" تكشف عن سببين يدفعان نتنياهو لإقالة رئيس "الشاباك" من فريق التفاوض مع حماس

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إقالة رئيس الشاباك رونين بار من فريق التفاوض مع حماس، ما يعكس خلافا في قيادة إسرائيل بشأن مستقبل المفاوضات.



ووفقا للمصادر، يعود القرار إلى سببين رئيسيين: الأول هو عدم ثقة نتنياهو في بار وبعض أعضاء فريق التفاوض، والثاني يتعلق برغبة رئيس الوزراء في عرقلة المرحلة الثانية من الاتفاق، التي قد تتضمن تنازلات سياسية.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" أن نتنياهو يدرس تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، رئيسا لفريق التفاوض، ليحل محل رئيس الموساد الحالي، ديدي بارنيع. ووفقا للخطة قيد الدراسة، سيرأس ديرمر الفريق، بينما سيعمل بارنيع تحت إشرافه.

وتشير التقديرات إلى أن المرحلة الثانية من المفاوضات ستركز بشكل أساسي على الجانب السياسي، وخاصة العلاقات مع الولايات المتحدة، واتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية، ومواجهة إيران.

وعلى عكس المرحلة الأولى، التي ركزت على الجوانب الأمنية، فإن المرحلة القادمة ستشهد تقليلا لدور المؤسسة الأمنية في المفاوضات، ما دفع نتنياهو إلى إعادة تشكيل الفريق التفاوضي.

وبحسب التقديرات، فإن الفريق الأمني، بقيادة رئيس الموساد، سيواصل إجراء محادثات مع الوسطاء في مصر وقطر. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن نتنياهو يسعى إلى تعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق عبر إعادة تشكيل فريق التفاوض، حيث قال مصدر أمني لصحيفة معاريف: "رئيس الوزراء لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية الآن، ومن وجهة نظره، هذه هي الطريقة لوقف هذه الخطوة".

يأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، حيث تتزايد الضغوط الدولية لإنجاز اتفاق شامل للإفراج عن الأسرى، وسط تباين في المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية إدارة المرحلة المقبلة من المفاوضات.