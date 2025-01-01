مصر: اتفقنا مع تركيا على العمل المشترك للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل “حماس”

القاهرة/سما/

أعلن وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره التركي هاكان فيدان على العمل المشترك للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان بالعاصمة أنقرة: “بحثت مع وزير الخارجية التركي الأوضاع في غزة، واتفقنا على العمل المشترك للتأكيد على التنفيذ الكامل لكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “أكدنا أهمية الدعم التركي لكل الجهود التي ستبذل الفترة المقبلة بشأن إعمار غزة”، مبينا أن القاهرة “تعتزم عقد مؤتمر دولي في هذا الصدد”.

وشدد عبد العاطي على أن “المساعدات الإغاثية التركية المخصصة لقطاع غزة محل تقدير”.

وقال فيدان إن عقلية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تقود المنطقة نحو الهاوية.

وأضاف الوزير التركي خلال المؤتمر الصحفى المشترك، إن مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وعلينا أن نعمل جاهدين من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وردًا على سؤال حول مقترح تهجير الفلسطينيين، أضاف الوزير التركي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بدر عبدالعاطي، أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن أمر مرفوض وسنتعاون مع الجانب المصري في هذا الجانب، ولن نقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومثل هذه المشاريع تهدد السلام الإقليمي، مشيرا إلى أن مشكلة فلسطين بدأت عبر تهجير شعبها من أراضيهم، ويجب حل هذه المشكلة من جذورها عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جانبه، تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن استضافة مصر مؤتمرا لحشد الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على الأهمية البالغة لرفض أى محاولة لاقتلاع هذا الشعب العظيم من أرضه.

وقال الوزير المصري إنه أطلع الوزير فيدان على مساعي وجهود مصر لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، مؤكدا على الأهمية البالغة لبقاء الشعب الفلسطيني في غزة على أرضه، والعمل على توفير حقوقه المشروعة.