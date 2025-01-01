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الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول عملية حاجز تياسير شرق طوباس…

الثلاثاء 04 فبراير 2025 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول عملية حاجز تياسير شرق طوباس…



القدس المحتلة/سما/

وقعت عملية حاجز تياسير شرق مدينة طوباس صباح اليوم الثلاثاء، في ساحتين وفق تحقيق أجراه الجيش ونشرته مصادر عبرية.

وقالت القناة 12 العبرية إن التحقيق الأولي بخصوص عملية حاجز تياسير كشف أنه جرى التخطيط لها بشكل جيد، مضيفة أنها وقعت في ساحتين، الأولى على حاجز تياسير والثانية داخل الحصن العسكري نفسه.

وأشارت القناة الى أن منفذ العملية كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

وبينت التحقيق أن إطلاق النار لم يكن من الخارج فقط، مبينة أن المنفذ نجح في اختراق الحصن وتحصن فيه وأطلق النار.

وأكدت القناة أن جميع المصابين في العملية من الجنود.

كما أكدت أن العملية وقعت في ظل تعزيزات عسكرية كبيرة على حواجز الضفة.

وكانت أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار على شاب قرب حاجز تياسير العسكري. ما ادى الى استشهاده عقب تنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 8 جنود بجروح 2 منهم وصف جروحهم بالخطيرة.

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