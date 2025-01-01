اليوم الـ17 لوقف إطلاق النار : فتح معبر رفح للجرحى وبطء بإدخال المساعدات الى قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وارتقى شهيد واصيب 20 مواطنا في سلسلة خروقات بدأت من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وامتدت نحو الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة إضافة إلى محور نتساريم وسط القطاع.

واطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة صوب حي البرازيل جنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجددت الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة انه ووصل إلى مشافي قطاع غزة ٢٠ شهيدًا منهم (١٨ شهيدًا تم انتشالهم وشهيد متأثر بإصابته وشهيد جديد) اضافة إلى ٢٩ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٧٥١٨ شهيدًا و ١١١٦١٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣م.

وتواصل العمل بمعبر رفح ببطء شديد حيث تمكن فقط ٣٩ مريض من العبور مع عشرات المرافقين.

ويتواصل العمل اليوم الثلاثاء في المعبر على الحدود مع مصر باتجاه واحد فقط حيث يمنع الاحتلال عودة اي مواطن للقطاع.

وحذرت عدة هيئات حقوقية من بطء ادخال الخيام للنازحين شمال قطاع غزة .

وطالب الإعلام الحكومي بالقطاع بإدخال ٢٠٠ الف خيمة و٦٠ الف كرفان للنازحين بالقطاع.

ووصل إلى قطاع غ ٩٥٠٠ خيمة معظمها من النوع الرديء بما لا يتجاوز ٨٪؜ من الاحتياج الطاريء.