طقس فلسطين : صاف وبارد نسبيا

رام الله / سما/

يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام وباردا نسيبًا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف باردا إلى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 05/02/2025: تتأثر البلاد تدريجياً خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو بارد الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة و تسقط بمشيئة الله تعالى زخات من الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

الخميس 06/02/2025: يستمر تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي ،ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة ، لذا يكون الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله تعالى زخات من الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا ،وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الامطار، الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

الجمعة 07/02/2025: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة الإخوة المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من:

1-شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/بالساعة. 2- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. 3- تدني مدة الرؤية الأفقية. 4-خطر التزحلق على الطرقات.