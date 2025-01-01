الإعلام العبري : سلاح الجو الإسرائيلي يجهز "بنك اهداف "بالضفة تمهيدا لقصفها

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 14 العبرية ان استعدادات دراماتيكية في الضفة الغربية فقد أصدر رئيس قسم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي تعليماته لضباط الاستخبارات في اللواء بتقديم خطط واسعة النطاق لجمع المعلومات الاستخبارية للموافقة عليها.

وقالت القناة ان قائد سلاح الجو اصدر تعليمات بإنشاء "بنك من مئات الأهداف"، معظمها للطائرات المقاتلة، والتي سيتم مهاجمتها بناءً على الأوامر في جميع أنحاء الضفة الغربية في القرى والضواحي والمدن.

وفي سياق آخر، قالت موقع وول ستريت جورنال عن ضابط استخبارات إسرائيلي سابق ان التدمير بالضفة يشبه نهج إسرائيل في غزة وإن كان على نطاق أصغر.

واضاف ان عمليات الهدم في جنين تشير إلى نهج إسرائيلي جديد في الضفة الغربية.