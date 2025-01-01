استشهاد المنفذ.. قتيلان من جيش الاحتلال واصابة اخرين بجراح بعملية اطلاق نار قرب طوباس

طوباس/سما/

قتل جنديان واصيب عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت، صباح الثلاثاء، بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس في شمال الضفة الغربية. واستشهاد المنفذ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منطقة تياسير شهدت اشتباكات وقعت بين أحد المقاومين وجنود الاحتلال.

ووصل المنفذ الحاجز العسكري قرب تياسير، وتحصن داخل برج للمراقبة، وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب تياسير، حيث استهدفت العلمية المسلحة مجموعة من الجنود ما أوقع إصابات بصفوفهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منطقة تياسير شهدت اشتباكا مسلحا وقع بين أحد المقاتلين وجنود الاحتلال. وأسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة 6 إسرائيليين واستشهاد المنفذ بعد اشتباك مع جنود الاحتلال.