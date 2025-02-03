ترامب: لا ضمانات على صمود اتفاق وقف النار في غزة

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إنه ما مِن "ضمانات" لديه، على صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أشار مبعوثه ترمب للشرق الأوسط، إلى مواصلة تنفيذه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، مساء الإثنين، وذلك قبل ساعات من لقاء من المقرّر أن يجمعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وذكر ترامب خلال تصريحاته، أنه "لا ضمانات لدي، بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد".

وأضاف الرئيس الأميركيّ، الذي كان قد اقترح تهجير سكّان قطاع غزة إلى دول مجاورة، بينها مصر والأردن، أن "إسرائيل قطعة أرض صغيرة، وما أنجزته مذهل".

وذكر مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن "الرئيس وجه بالعمل على إطلاق سراح الرهائن والجميع ملتزمون بذلك، ونواصل تنفيذ الاتفاق".

وأشار إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حتى الآن، صامد ومستمرّ".