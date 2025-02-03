  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصطفى يطلع وزير خارجية اليونان على مستجدات الأوضاع في فلسطين

الإثنين 03 فبراير 2025 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يطلع وزير خارجية اليونان على مستجدات الأوضاع في فلسطين



رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابتريتيس، واطلعه على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال وإجراءاته في الضفة الغربية خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية ومخيماتها وتدمير البنية التحتية والمنازل والمنشآت والتهجير القسري لسكانها، وفرض القيود على الحركة بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بالإضافة لجهود الحكومة الاغاثية والاستجابة الطارئة لاحتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشكر رئيس الوزراء، اليونان على الدعم الاغاثي الذي قدمته لقطاع غزة، إضافة لمساهمتها في دعم موازنة الأونروا، مؤكدا عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

وشدد مصطفى على أهمية دور اليونان، التي تولت عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن منذ بداية العام، للضغط نحو تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين بما فيها القرار 2735 لوقف عدوان الاحتلال بشكل كامل، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، مثمنا دعم اليونان الثابت لفلسطين في كافة المحافل الدولية، داعيا اليونان في السياق ذاته دعم المطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لضمان وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشيرا لجاهزية الحكومة وبدء تنفيذها لخطط الإغاثة والاستجابة الطارئة لقطاع غزة وصولا لإعادة الإعمار.

وبحث مصطفى مع جيرابتريتيس تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة، واستمرار المشاورات السياسية ما بين البلدين.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الأردن خَيًر حماس بين ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي الليلة أو تسليمها لواشنطن

تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"

الكشف عن تفاصيل مباحثات نتنياهو وترامب اليوم ..تعهد أميركي باسقاط حماس..

هآرتس: بصمت و”تذكرة باتجاه واحد”.. ألا يرى العرب أن خطة ترامب لترحيل الغزيين قد بدأت؟

ترمب يقول إن هناك «تقدماً» في المحادثات حول الشرق الأوسط

رئيس الجزائر يعلن شرطا واحدا لـ "التطبيع مع إسرائيل"

عمرو موسى يتحدث عن إقصاء “إيران و”عزل” مصر واقامة دولة فلسطينية في سيناء وجزء من غزة ..

الأخبار الرئيسية

20250203090442

ترامب: لا ضمانات على صمود اتفاق وقف النار في غزة

20250203084558

نتنياهو يخطط لاستبعاد رئيس "الشاباك" من الفريق المفاوض.. "طريقته لإجهاض المرحلة الثانية"

إيتان

جيش الاحتلال يستخدم ناقلة الجند "إيتان" في طمون

photo_2025-02-03_20-14-52

ما مصير الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج؟

كاتب إسرائيلي: لقاء نتنياهو ترامب سيهز الشرق الأوسط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية