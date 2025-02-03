مصطفى يطلع وزير خارجية اليونان على مستجدات الأوضاع في فلسطين

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابتريتيس، واطلعه على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال وإجراءاته في الضفة الغربية خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية ومخيماتها وتدمير البنية التحتية والمنازل والمنشآت والتهجير القسري لسكانها، وفرض القيود على الحركة بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بالإضافة لجهود الحكومة الاغاثية والاستجابة الطارئة لاحتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشكر رئيس الوزراء، اليونان على الدعم الاغاثي الذي قدمته لقطاع غزة، إضافة لمساهمتها في دعم موازنة الأونروا، مؤكدا عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

وشدد مصطفى على أهمية دور اليونان، التي تولت عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن منذ بداية العام، للضغط نحو تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين بما فيها القرار 2735 لوقف عدوان الاحتلال بشكل كامل، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، مثمنا دعم اليونان الثابت لفلسطين في كافة المحافل الدولية، داعيا اليونان في السياق ذاته دعم المطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لضمان وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشيرا لجاهزية الحكومة وبدء تنفيذها لخطط الإغاثة والاستجابة الطارئة لقطاع غزة وصولا لإعادة الإعمار.

وبحث مصطفى مع جيرابتريتيس تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة، واستمرار المشاورات السياسية ما بين البلدين.