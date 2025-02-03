نتنياهو يخطط لاستبعاد رئيس "الشاباك" من الفريق المفاوض.. "طريقته لإجهاض المرحلة الثانية"

القدس المحتلة/سما/

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استبعاد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، من فريق المفاوضات الإسرائيلي حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، وذلك في أعقاب قرار نتنياهو تعيين وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، على رأس فريق المفاوضات، في إطار مساعيه لإحباط التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكشفت القناة 13 عن لقاء متوتر جرى نهاية الأسبوع الماضي بين نتنياهو ورئيس الشاباك، حيث أبلغ نتنياهو بار برغبته في تغيير تركيبة الفريق المفاوض، وتعيين ديرمر على رأسه، ووصفت القناة النقاش بين الاثنين بأنه "صعب وحاد".

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "اللقاء كان عاصفًا"، وخرج منه بار "بحالة من الانفعال الشديد"، وشددت المصادر على أن "هذه هي طريقة نتنياهو لإجهاض المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى" التي ينص الاتفاق على بدء التفاوض حولها اليوم.

وأقرّت أوساط مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بحسب القناة 13، بأن نتنياهو "غير متأكد" حاليا مما إذا كان يريد المضي قدمًا بالمرحلة الثانية. ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير، وقال الشاباك إنه "لا يعلق على فحوى المحادثات مع رئيس الحكومة".

بدورها، ذكرت القناة 12 أن نتنياهو يبحث بجدية في إجراء تغييرات على الفريق المفاوض، بعدما عيّن ديرمر على رأسه، استعدادا لبدء المفاوضات حول المرحلة الثاني التي من المقرر أن يناقشها خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو أبلغ قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الموساد، دافيد برنياع، بعزمه إجراء تغييرات. وأضافت أن قراره يستهدف بشكل خاص رئيس الشاباك، المسؤول عن تنسيق المفاوضات مع الوسيط المصري.

وقالت إن نتنياهو يعتزم استبدال بار بشخصية أخرى من الشاباك تعمل تحت إشراف ديرمر. ولا يستبعد التقرير أن يقوم نتنياهو بمزيد من التغييرات في الفريق المفاوض لاحقًا، وذلك استنادًا إلى قناعته بأن "جوهر المفاوضات بات يُدار من خلال الولايات المتحدة".

وحذّر التقرير من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعقيد المفاوضات وتقويض المرحلة الثانية، خاصة أن نتنياهو يبدو مترددًا في المضي قدمًا في تنفيذها؛ ونقلت عن مصادر مطلعة أنه "كان من الواضح لنتنياهو أن المسؤولين الأمنيين لن يقبلوا عرقلة التقدم نحو المرحلة الثانية".

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "هذا التغيير يحمل تداعيات خطيرة، وقد يؤدي إلى تقويض المفاوضات وربما إفشال المرحلة الأولى من الصفقة". وأشارت إلى أن إقدام نتنياهو على إعادة هيكلة الفريق المفاوض يعتبر رسالة للوسطاء وحماس، مفادها أن "المفاوضات تتحول من مسارها الأمني إلى السياسي".