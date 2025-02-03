توقيع اتفاقية بمليوني دولار لتوفير احتياجات المياه الطارئة لقطاع غزة

رام الله/سما/

أكد رئيس سلطة المياه زياد الميمي، أن توقيع اتفاقية توفير احتياجات المياه الطارئة لقطاع غزة يعتبر خطوة هامة في مرحلة الاغاثة الطارئة التي تسعى خلالها الحكومة لتوفير الاحتياجات الإنسانية والخدماتية للتخفيف من حدة المعاناة والمأساة الحقيقة التي يعيشها المواطنون نتيجة العدوان الاسرائيلي وما خلفه من عمليات تدمير كبيرة.

جاء ذلك خلال توقيع الميمي اليوم الإثنين، اتفاقية الدعم مع مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي سارة بول، وبحضور مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين استيفان امبلاد.

وأكد الميمي أهمية الشراكة والتعاون الفعال لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لتأمين مياه نظيفة وآمنة للمواطنين في ظل حجم التحديات الكبير من نزوح وتدمير ممنهج وانقطاع في الخدمات، مثمنا دور البنك الدولي لتوفير الدعم المطلوب من خلال مشروع الأعمال المصاحبة في هذه المرحلة.

بدوره، شدد امبلاد على اهمية العمل في هذه المرحلة للتخفيف من ازمة المياه التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة واهمية التعاون والشراكة لدعم اولويات الاحتياجات الطارئة والتي تساهم في توفير المياه والحد من مخاطر الصرف الصحي.

بدورها، أكدت بول جهوزية التنفيذ الفوري البنود الاتفاقية، مشيرة إلى أهمية هذه التدخلات ودورها في الحد من التحديات التي تواجه قطاع غزة.

وتشكل الاتفاقية في بنودها توريد ثمانية شاحنات صهريج لنقل المياه بسعة 10 أمتار مكعبة لكل منها، إضافة إلى توفير الكلور لتعقيم المياه لضمان مأمونيتها، وتوريد وتركيب أربع نقاط تعبئة مياه، وتوفير خدمات نقل المياه اليومية من قبل القطاع الخاص لمدة ستة أشهر، مع توصيل ما يقدر بـ 450 مترًا مكعبًا يوميًا، علمًا ان هذه الأعمال ستتركز في شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن هذا المشروع تم تمويله من خلال البنك الدولي ضمن برنامج الأمن المائي – الأعمال المصاحبة لإنشاء محطة التحلية المركزية في غزة.