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الاحتلال يحتجز مركبة إسعاف على حاجز عسكري جنوب شرق نابلس

الإثنين 03 فبراير 2025 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز مركبة إسعاف على حاجز عسكري جنوب شرق نابلس



نابلس/سما/

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مرور مركبة إسعاف من خلال حاجز عسكري بالقرب من قرية مجدل بني فاضل، جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف قرية عقربا، ومنعتها من المرور من خلال حاجز عسكري بالقرب من قرية مجدل بني فاضل.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي عرقلة مرور مركبات الإسعاف عبر حواجزه وبواباته العسكرية. ومنذ دخول "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، و(146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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