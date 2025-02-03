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الخارجية البوليفية تدين العدوان الاسرائيلي وتدعو مجلس الأمن الدولي للتدخل

الإثنين 03 فبراير 2025 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية البوليفية تدين العدوان الاسرائيلي وتدعو مجلس الأمن الدولي للتدخل



لاباز/سما/

أدانت دولة بوليفيا المتعددة القوميات، العدوان البربري الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى خلال 14 يوما، وتدمير المباني السكنية في شمال الضفة الغربية، في تحد سافر للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت الخارجية البوليفية، في بيانها، إن هذا العدوان دليل واضح على أن عملية التطهير العرقي لم تنته، وسقوط عدد من الضحايا والجرحى، إضافة إلى حرق منازل المواطنين واستمرار عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين من وطنهم.

وأعلنت بوليفيا دعمها طلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحكومة البوليفية دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضة واعترافها المطلق بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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