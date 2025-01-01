كاتب إسرائيلي: لقاء نتنياهو ترامب سيهز الشرق الأوسط

القدس المحتلة/سما/

قال الكاتب الإسرائيلي، رامي شكليم، في صحيفة معاريف العبرية، إنه يتوقع أن يكون لقاء ترامب نتنياهو متناغما.

وتابع: "فيما يلي توقعات فلكية لهذا اللقاء استناداً إلى تواريخ ميلادهما. وُلد نتنياهو في 21/10/1949 وترامب في 14/06/1946. من خلال فحص تواريخ ميلاد الزعيمين بالنسبة لما ينتظرهما في أسبوع اللقاء، والربط بين البيانات الفلكية الخاصة بتواريخ ميلادهما، يظهر أنه في يوم اللقاء سيكون كوكب الزهرة في خارطة ميلادهما. هذا الكوكب في الفلك يعبر عن ذروة التناغم والمودة وحتى الحب. إنه يمنح جواً من النية الطيبة، الروائح العطرة والعطاء بلا حدود".

وأضاف: "هذا اليوم يرمز بالنسبة لنتنياهو وترامب إلى بداية جديدة ومبشرة للغاية، تشمل دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة لإسرائيل، بالإضافة إلى انفتاح غير عادي من جانب نتنياهو، الذي سيقدم تنازلات كثيرة حول قضايا كان قد رفض التنازل عنها أو حتى مناقشتها في الماضي".

وأردف قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، يشير كوكب المشتري، الموجود في خارطة ميلاد نتنياهو لعام 2025، إلى أنها ستكون سنة غير عادية بالنسبة له من حيث النمو والتطور، مع خطوات ذات أهمية استراتيجية تنبع من تفكير "خارج الصندوق"، وهو ما سيغير وجه منطقة الشرق الأوسط".

وختم مقاله بأنه "من المحتمل أن يشكل هذا اللقاء مع ترامب خطوة واحدة ضمن عدة خطوات من التغيير والنمو لهذا العام. بالنسبة لترامب، كما ذكرت في مقال سابق، فإن هذه الأشهر حتى مايو 2025 تعتبر من أفضل فتراته، حيث سيحقق نجاحات في تنفيذ خطط مختلفة، بما في ذلك تقديم دعم استثنائي لدولة إسرائيل. ولكن ابتداءً من مايو 2025 فصاعداً، تبدأ فترة صعبة جداً مليئة بالتحديات بالنسبة له".

في وقت سابق، أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية بأن نتنياهو رفض طلب ذوي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، السفر على متن طائرته إلى واشنطن من أجل الدفع بقضية إطلاق سراح أبنائهم.

وقالت القناة التابعة لهيئة البث، إن عائلات أسرى إسرائيليين بغزة طلبت السفر على متن طائرة نتنياهو، إلا أن مكتب الأخير أبلغهم أنها "رحلة عمل" تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليست بعثة مخصصة لمناقشة قضية التفاوض بشأن المحتجزين، ولذلك لن يُسمح لهم بالانضمام.

وأشارت القناة إلى أن العائلات حاولت السفر بشكل مستقل، حيث تمكن البعض من العثور على رحلات في اللحظات الأخيرة بأسعار باهظة وسافروا بالفعل، بينما لا تزال أخرى تحاول إيجاد رحلات متاحة.

وغادر نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، في زيارة رسمية ومن المتوقع أن تستمر حتى الخميس.

وقال نتنياهو في كلمة من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب قبيل توجهه إلى واشنطن، إنه سيبحث مع ترامب "قضايا حرجة، بينها الانتصار على حماس وإعادة جميع المحتجزين بغزة ومواجهة المحور الإيراني".