  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتب إسرائيلي: لقاء نتنياهو ترامب سيهز الشرق الأوسط

الإثنين 03 فبراير 2025 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب إسرائيلي: لقاء نتنياهو ترامب سيهز الشرق الأوسط



القدس المحتلة/سما/

قال الكاتب الإسرائيلي، رامي شكليم، في صحيفة معاريف العبرية، إنه يتوقع أن يكون لقاء ترامب نتنياهو متناغما.

وتابع: "فيما يلي توقعات فلكية لهذا اللقاء استناداً إلى تواريخ ميلادهما. وُلد نتنياهو في 21/10/1949 وترامب في 14/06/1946. من خلال فحص تواريخ ميلاد الزعيمين بالنسبة لما ينتظرهما في أسبوع اللقاء، والربط بين البيانات الفلكية الخاصة بتواريخ ميلادهما، يظهر أنه في يوم اللقاء سيكون كوكب الزهرة في خارطة ميلادهما. هذا الكوكب في الفلك يعبر عن ذروة التناغم والمودة وحتى الحب. إنه يمنح جواً من النية الطيبة، الروائح العطرة والعطاء بلا حدود".

وأضاف: "هذا اليوم يرمز بالنسبة لنتنياهو وترامب إلى بداية جديدة ومبشرة للغاية، تشمل دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة لإسرائيل، بالإضافة إلى انفتاح غير عادي من جانب نتنياهو، الذي سيقدم تنازلات كثيرة حول قضايا كان قد رفض التنازل عنها أو حتى مناقشتها في الماضي".

وأردف قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، يشير كوكب المشتري، الموجود في خارطة ميلاد نتنياهو لعام 2025، إلى أنها ستكون سنة غير عادية بالنسبة له من حيث النمو والتطور، مع خطوات ذات أهمية استراتيجية تنبع من تفكير "خارج الصندوق"، وهو ما سيغير وجه منطقة الشرق الأوسط".

وختم مقاله بأنه "من المحتمل أن يشكل هذا اللقاء مع ترامب خطوة واحدة ضمن عدة خطوات من التغيير والنمو لهذا العام. بالنسبة لترامب، كما ذكرت في مقال سابق، فإن هذه الأشهر حتى مايو 2025 تعتبر من أفضل فتراته، حيث سيحقق نجاحات في تنفيذ خطط مختلفة، بما في ذلك تقديم دعم استثنائي لدولة إسرائيل. ولكن ابتداءً من مايو 2025 فصاعداً، تبدأ فترة صعبة جداً مليئة بالتحديات بالنسبة له".

في وقت سابق، أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية بأن نتنياهو رفض طلب ذوي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، السفر على متن طائرته إلى واشنطن من أجل الدفع بقضية إطلاق سراح أبنائهم.

وقالت القناة التابعة لهيئة البث، إن عائلات أسرى إسرائيليين بغزة طلبت السفر على متن طائرة نتنياهو، إلا أن مكتب الأخير أبلغهم أنها "رحلة عمل" تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليست بعثة مخصصة لمناقشة قضية التفاوض بشأن المحتجزين، ولذلك لن يُسمح لهم بالانضمام.

وأشارت القناة إلى أن العائلات حاولت السفر بشكل مستقل، حيث تمكن البعض من العثور على رحلات في اللحظات الأخيرة بأسعار باهظة وسافروا بالفعل، بينما لا تزال أخرى تحاول إيجاد رحلات متاحة.

وغادر نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، في زيارة رسمية ومن المتوقع أن تستمر حتى الخميس.

وقال نتنياهو في كلمة من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب قبيل توجهه إلى واشنطن، إنه سيبحث مع ترامب "قضايا حرجة، بينها الانتصار على حماس وإعادة جميع المحتجزين بغزة ومواجهة المحور الإيراني".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الأردن خَيًر حماس بين ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي الليلة أو تسليمها لواشنطن

تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"

الكشف عن تفاصيل مباحثات نتنياهو وترامب اليوم ..تعهد أميركي باسقاط حماس..

ترمب يقول إن هناك «تقدماً» في المحادثات حول الشرق الأوسط

رئيس الجزائر يعلن شرطا واحدا لـ "التطبيع مع إسرائيل"

عمرو موسى يتحدث عن إقصاء “إيران و”عزل” مصر واقامة دولة فلسطينية في سيناء وجزء من غزة ..

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانياً

الأخبار الرئيسية

20250203084558

نتنياهو يخطط لاستبعاد رئيس "الشاباك" من الفريق المفاوض.. "طريقته لإجهاض المرحلة الثانية"

20221020101008afpp-afp_32lr76t.h-730x438

ليبرمان يدعو للتشبث “بكلتا اليدين” بمقترح ترامب لتهجير فلسطينيي غزة (فيديو)

1-13-730x438

هآرتس: بصمت و”تذكرة باتجاه واحد”.. ألا يرى العرب أن خطة ترامب لترحيل الغزيين قد بدأت؟

سموتريتش لنتنياهو: لا انسحاب من فيلادلفيا ولا دولة فلسطينية في أي اتفاق

20250203020034

شهادات لا متناهية لجرائم التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية