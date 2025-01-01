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بوغدانوف يبحث مع وفد من حماس المستجدات في غزة ويؤكد أهمية الإفراج عن مواطن روسي

الإثنين 03 فبراير 2025 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغدانوف يبحث مع وفد من حماس المستجدات في غزة ويؤكد أهمية الإفراج عن مواطن روسي



موسكو/سما/

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه وفدا من حركة حماس تطورات الأوضاع بغزة مؤكدا أهمية الإفراج عن المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف المحتجز في القطاع بشكل عاجل.


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "أكدت وزارة الخارجية من جانبها مجددا على ضرورة الوفاء بالوعود التي قدمها قادة حركة حماس، المتعلقة بإطلاق سراح المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف وغيره من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بشكل عاجل".


وأضاف البيان: "ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية".

وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على "أهمية زيادة المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين المتضررين".

وأكد بوغدانوف على موقف روسيا الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وترحيبهم باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

كما شدد على رفض موسكو لأي محاولات لفرض حلول قسرية على الفلسطينيين، مؤكدا استمرار الجهود الروسية في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية.

من جانبه أكد رئيس الوفد، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق خلال اللقاء أهمية الدور الروسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة توفير كل الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، مشيدا بدور روسيا في المساعدات الإنسانية والإغاثة العاجلة والإيواء، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر الحصار أو التهجير القسري. 

وفي بيان صدر عن حركة حماس قال فيه ن "وفدا من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق وممثل الحركة لدى روسيا، يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو، لمناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية. 

وأضاف البيان: "تطرق اللقاء إلى الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك المماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني.

وبحسب البيان، أكد وفد حماس، أهمية الدور الروسي في دعم حقوق شعبنا، مشددًا على ضرورة توفير كل الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، ودور روسيا في المساعدات الإنسانية والإغاثة العاجلة والإيواء، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر الحصار أو التهجير القسري.

وكان أبو مرزوق قد وصل إلى موسكو على رأس وفد لـ"حماس"، ضم إلى جانبه إياد أبو زاهر ممثل الحركة لدى روسيا الاتحادية.

وصرح أبو مرزوق في وقت سابق لوكالة "نوفوستي": "هذه زيارة بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، لدينا العديد من الموضوعات التي نود مناقشتها مع قيادة الوزارة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تشارك روسيا في إعمار قطاع غزة، وينبغي لروسيا أن تكون حاضرة في هذه العملية وأن تؤدي دورها، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".

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