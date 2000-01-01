‫ كميل: الاحتلال يجبر 75% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرا

طولكرم/ما/

- صرح محافظ طولكرم عبد الله كميل "أن قوات الاحتلال أجبرت ما يزيد على 75% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرا، بسبب العدوان المتواصل لليوم الثامن على التوالي".

وقال المحافظ كميل، في بيان صحفي، صدر اليوم الاثنين، "إن ما يقارب 9 آلاف مواطن تقريبا نزحوا من المخيم من مختلف الأعمار، حيث أجبرتهم قوات الاحتلال على النزوح ومغادرة المخيم، في هذا العدوان غير المسبوق على المحافظة".

وعن عمليات توزيع وايواء النازحين من أهلنا بالمخيم على مستوى المحافظة، قال: توزيع 3000 فرد في ضاحية ذنابة وحي الرشيد، وإيواء 2000 شخص في ضاحية اكتابا وعزبة ابو ياسين، وعزبة ابو بلال، بالإضافة لإيواء 200 فرد في ضاحية شويكة، و50 شخصا في ضاحية ارتاح، هذا بالإضافة إلى استضافة 1500 شخص في ضواحي العزب، واستضافة 1500 فرد في مدينة طولكرم وحاراتها، و200 شخص في قرى وبلدات الشعراوية، و100 فرد في بلدة عنبتا، علاوة على استضافة 150 فردا في تجمعات سكانية أخرى، وبعض العائلات ذهبت الى أقاربهم.

وتابع كميل: "قمنا بتجهيز مراكز الايواء من خلال لجنة الكرامة والإغاثة عبر تجهيزها وتحضيرها من الجهات المختصة، وبالتعاون الوثيق مع جميع مؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم، والذين نوجه لهم التقدير والثناء على هذه الجهود الجبارة".

ونوه إلى أن جزءا من الأهالي ذهبوا إلى أقاربهم، وتقوم اللجنة بمدهم بالاحتياجات اللازمة من الفرشات، والأغطية، والمواد الغذائية، والأدوية، والاحتياجات الأخرى.

———