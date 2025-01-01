إصابة طفلة بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

طولكرم/سما/

أصيبت، اليوم الإثنين، طفلة بشظايا رصاص قوات الاحتلال في حارة العكاشة في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفلة (13 عاماً) أصيبت بشظايا الرصاص في الصدر، وتم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، ووصفت حالتها ما بين المتوسطة والطفيفة.

إلى ذلك، جرفت آليات الاحتلال الثقيلة شارع ياسر عرفات، الممتد من بداية شارع نابلس إلى وسط المدينة ومدخل المخيم الشمالي، وأحدثت دماراً في البنية التحتية، وبسطات الباعة المتواجدة في المكان.

وتواصل قوات الاحتلال الدفع بمزيد من آلياتها تجاه مدينة ومخيم طولكرم، الذي تفرض عليه حصاراً مطبّقاً، وتنشر دورياتها الراجلة "المشاة" بشكل كثيف في كافة حاراته.

كما تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على الأبنية العالية داخل المخيم ومحيطه، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.

وما زالت قوات الاحتلال تجبر سكان المخيم على النزوح ومغادرة منازلهم والتوجه إلى المدينة تحت تهديد السلاح، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفها العدوان المتواصل على المخيم، والذي تسبب في تدمير كامل للبنية التحتية، وانقطاع الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، ومياه الشرب وحليب الأطفال.

وكان محافظ طولكرم قد صرح اليوم أن الاحتلال أجبر 75% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسراً، وأن ما يقارب من 9 آلاف مواطن تقريباً نزحوا من المخيم من كافة الأعمار، وتوزعوا في المدينة وضواحيها وعدد من قراها.