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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,518 والإصابات إلى 111,612 منذ بدء العدوان

الإثنين 03 فبراير 2025 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,518 والإصابات إلى 111,612 منذ بدء العدوان



غزة/سما/

 أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,518، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,612، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 18 شهيدا انتُشلت جثامينهم، وشهيد متأثرا بإصابته، وشهيد جديد، كما وصلت 20 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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