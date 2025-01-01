ممثلة مديرة البرامج في مكتب الأمم المتحدة: خطة لإدخال نحو 1.2 مليون لتر من المحروقات إلى القطاع

رام الله/سما/

زارت ممثلة مديرة البرامج في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في فلسطين، صوفي نيراباكويه، اليوم الاثنين، غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، لتنسيق الجهود والتدخلات التي تنفذها في مجال الإغاثة العاجلة لقطاع غزة.

وشملت هذه التدخلات توزيع الوقود بما يتناسب مع احتياجات كافة القطاعات، إلى جانب دعم مراكز الإيواء والإسكان، وعمليات ترميم المنازل المتضررة جزئياً.

وأكدت نيراباكويه، خلال اللقاء الذي حضره وكيل مساعد وزارة الاشغال د. سليم ابو ظاهر، والمهندسة رقيه أبو الرب، ومن سلطة المياه محمود مزهر، أن المنظمة تعمل حالياً على إعداد سيناريو متكامل لعمليات الإغاثة، مع إعطاء الأولوية لتوفير المأوى، كما أعلنت عن خطة لإدخال نحو 1.2 مليون لتر من المحروقات إلى القطاع.

من جانبه، قدّم منسق غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية مهدي حمدان، عرضًا شاملًا حول مهام الغرفة، والأهداف التي أُنشئت من أجلها، مشيرًا إلى دورها في تحديث خطة الاستجابة الطارئة وضمان تنفيذها بكفاءة، بالتنسيق مع كافة الوزارات كلٌّ في مجال اختصاصه.

وقال: "غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم"، مشددًا على أهمية انسجام جميع الأطراف والشركاء لضمان تحقيق الأهداف، وحشد الموارد والدعم اللازمين لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة بأفضل صورة ممكنة.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق على أعلى المستويات بين غرفة العمليات الحكومية وUNOPS لتنفيذ خطة الإغاثة والاستجابة الطارئة، مع التركيز على قضيتي الإيواء والترميم.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإقليمي لـ UNOPS فلسطين الأسبوع المقبل، لترجمة هذه التفاهمات عمليًا عبر سلسلة اجتماعات مع وزيرة الإغاثة والتنمية الاجتماعية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.