شهادات لا متناهية لجرائم التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة

غزة/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن شهادات لا متناهية تعكس مستوى جرائم التعذيب المستمرة بحق معتقلي غزة في معسكرات وسجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك استنادا لمجموعة من الزيارات التي جرت مؤخرا لـ11 معتقلا من غزة في معسكرات "سديه تيمان" و"نفتالي" و"عناتوت" وسجن "النقب".

وجاء في بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير "مجددا روى المعتقلون ما تعرضوا له من عمليات تعذيب وإذلال وتنكيل خلال عمليات اعتقالهم من غزة وفترات التحقيق القاسية، إلى جانب ذلك نقلت الطواقم القانونية تفاصيل إحضارهم إلى الزيارة التي تعكس مستوى الإذلال الذي يتعرض له المعتقلون، وتحديدا عملية تقييدهم المستمرة من الأطراف وكيفية تحويل حاجات الأسرى إلى أداة للتعذيب والتنكيل، وتناول نوع من أنواع التحقق أو ما يعرف بتحقيق ’الديسكو’".

واستعرضت الهيئة والنادي أبرز ما تضمنته هذه الزيارات من شهادات، وشددا على أن "مجمل الجرائم الممنهجة التي رصدتها المؤسسات ونقلها المعتقلون بعد تحررهم، هي جرائم ممتدة تاريخيا إلا أن مستواها تصاعد بشكل غير مسبوق بعد الحرب".

ونقلا شهادة للمعتقل (ي.ف)، قوله إن "المعتقل أحضر إلى الزيارة، وقد تعمد الجندي سحبه بطريقة مهينة من سترته التي بدت أكبر من حجمه بكثير، ولم يتمكن المحامي من رؤية وجه المعتقل إلا بعد أن أزال العصبة عن عينيه، وفي حينه بدا على الأسير استغرابه من الضوء".

وروى المعتقل أنه تعرض في معسكر ’سديه تيمان’ لتحقيق ’الديسكو’ وهو التحقيق الذي يتعرض فيه المعتقل للموسيقى الصاخبة بشكل مستمر لمدة يومين، وبعد 30 يوما عقدت له جلسة محاكمة مدتها 5 دقائق، ولم يفهم من الجلسة أي تفصيل أو سبب لاعتقاله".

وأشار إلى أن المعتقلين في معتقل "عناتوت" يبقون معصوبي الأعين ومكبلين الأيدي طوال الوقت، ويمنع لأي معتقل الحديث مع أي معتقل آخر".

كما روى المعتقل (م.ي) أحد المعتقلين في معسكر "عناتوت" تفاصيل اعتقاله في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قوله إنه نقل إلى معسكر "سديه تيمان" في بداية اعتقاله، ثم نقل وتعرض لتحقيق "الديسكو" لمدة 4 أيام وهو معصوب الأعين، وكان يُحَقَّق معه لمدة 3 ساعات يوميا.

كما نقل تفاصيل تعرضه للضرب المبرح في معسكر "سديه تيمان" قبل نقله إلى معسكر "عناتوت" الذي تسبب بنزيف في أنفه، وذكر أنه خضع لجلسة محكمة بعد مرور نحو أسبوع لمدة 3 دقائق فقط ولم يفهم ما أسباب اعتقاله.