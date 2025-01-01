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بـ"اقتباس توراتي".. رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يتوعد الفلسطينيين

الإثنين 03 فبراير 2025 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بـ"اقتباس توراتي".. رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يتوعد الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

توعد رئيس الأركان الإسرائيلي المعين إيال زامير، الأحد، بمواصلة القتال ضد الفلسطينيين، مقتبسا نصا من التوراة على ذلك.


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زامير خلال مؤتمر لوزارة الدفاع في تل أبيب، نقلتها القناة 12 الإسرائيلية.

والسبت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين زامير رئيسا جديدا للأركان، خلفا لسلفه المستقيل هرتسي هاليفي.

وقال زامير الذي يتسلم منصبه رسميا في مارس المقبل: "2025 سيكون عاما مليئا بالقتال والتحديات العسكرية، لم تنتهِ الأزمة بعد، والتحديات ما زالت أمامنا".


وفي تهديد مبطن، استشهد زامير بنص من التوراة قائلا: "سأطارد أعدائي فأدركهم، ولن أعود حتى أفنيهم".

في السياق، أشارت القناة الإسرائيلية ذاتها، إلى أنه ومع تسلم زامير منصبه، ستشهد هيئة الأركان تغييرات كبيرة تشمل إقالات وتعيينات جديدة.

وفي 21 يناير الماضي، قدم هاليفي استقالته بعد إقراره بإخفاق الجيش الإسرائيلي في منع هجوم 7 أكتوبر 2023 أو التصدي له، مشددا على أنه سيظل يحمل تبعات هذا "اليوم الرهيب" طوال حياته.

وكان عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين أقروا بتحملهم المسؤولية عن الإخفاق في منع الهجوم، إلا أن نتنياهو يرفض حتى اليوم تحمل أي مسؤولية، أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداثه.

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