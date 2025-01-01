"حماس" تعلق على إمكانية عودة إسرائيل إلى الحرب في قطاع غزة

غزة/سما/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق أن وفد الحركة سيبحث في موسكو ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل، مستبعدا عودة إسرائيل إلى الحرب مجددا.



وقال أبو مرزوق، الذي يزور موسكو على رأس وفد لـ"حماس"، لوكالة "نوفوستي": "هذه زيارة بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، لدينا العديد من الموضوعات التي نود مناقشتها مع قيادة الوزارة. نحن بحاجة إلى أن تشارك روسيا في إعمار قطاع غزة، وينبغي لروسيا أن تكون حاضرة في هذه العملية وأن تؤدي دورها، وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا".

وتوقع أبو مرزوق إرسال موسكو مساعدات إنسانية للقطاع، وأن تساهم في عملية إعادة الإعمار.

واعتبر أبو مرزوق أن الاتفاق الموقع بين "حماس" وإسرائيل في قطر كان مقنعا للحركة، الأمر الذي دفعها للموافقة عليه، مضيفًا أن "هذا الاتفاق كان معروضًا بعد قرار مجلس الأمن، ووافقت عليه الحركة ورفضته إسرائيل في 23 مارس الماضي، ومنذ ذلك التاريخ والحركة مصرة على تطبيق الاتفاق كما تم في ذلك الوقت".

وأكد القيادي في "حماس" أن إسرائيل كانت تعترض منذ البداية على هذا الاتفاق، وبدأت عملية عسكرية في رفح ودمرت ما دمرته هناك، وأقفلت المعبر بين مصر وقطاع غزة ودمرته، ثم انتقلت إلى الشمال حسب "خطة الجنرالات" المعروفة.

وأوضح أن إسرائيل، التي كانت ترفض التوقيع على أي تفاهمات مع "حماس"، اضطرت في النهاية، في يناير الماضي، إلى الموافقة على ما كانت ترفضه قبل أكثر من تسعة أشهر.

واستبعد أبو مرزوق عودة الجيش الإسرائيلي للحرب مرة أخرى، "ليس لأنه (الجيش الإسرائيلي) محب للسلام، ولكنني أستبعد أن يذهب الجيش إلى معركة من أجل قتل أسراه، ولذلك لا بد أن يذهب إلى الصفقة الثانية ويدفع الثمن مقابل إطلاق سراح الجنود".

وحول الخلاف مع السلطة الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، أشار أبو مرزوق إلى أنه ليس لدى حماس "فيتو" للتعامل مع السلطة، وأن الحركة ترحب بقدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وتابع: "يدنا ممدودة الآن وغدًا وفي كل وقت من أجل أن تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية".