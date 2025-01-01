رغم اتفاق وقف النار.. الجيش الإسرائيلي يفجر مباني بجنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تفجير عدة مبان في جنوب لبنان بزعم أنها “بنى تحتية ومستودعات أسلحة لحزب الله”.

ونشر الجيش مقطعا مصورا يظهر تفجير عدد من المباني جنوب لبنان، دون تحديد أسماء القرى التي وقعت فيها هذه التفجيرات.

وقال في بيان: “تواصل قوات اللواء 769 واللواء 7 العمل في جنوب لبنان بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة”.

وأضاف: “على مدار الأيام الماضية نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير المنطقة وتدمير بنى تحتية لحزب الله”.

وزعم أنه “في إحدى العمليات عثرت القوات الإسرائيلية على عدة مستودعات أسلحة، احتوت على قذائف هاون وصواريخ وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقطع أسلحة وعتاد عسكري”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “تمت مصادرة جميع الوسائل القتالية، وتدمير مستودعات الأسلحة”، على حد قوله.

كما أقر أنه “في نشاط آخر، قضت القوات الإسرائيلية على عدة مسلحين من حزب الله، وأبعدوا، وأوقفوا آخرين شكلوا تهديدًا على القوات”، حسب وصفه.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي القرى التي جرت فيها هذه الأعمال، فيما يستمر بأعمال التدمير رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وحتى الساعة 12:30 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من “حزب الله” على ادعاءات الجيش الإسرائيلي.