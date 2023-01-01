كاتس يهدد حزب الله بدفع "ثمن باهظ" في هذه الحالة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير حرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس؛ إن "إسرائيل" لن تقبل بإطلاق طائرات مسيرة باتجاهها من جنوب لبنان، متوعدا الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم بـ "دفع ثمن باهظ للغاية".

وقال كاتس خلال كلمة خلال تفقده قوات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان: "شهدنا في الأيام الأخيرة محاولات لإطلاق طائرات مسيرة من لبنان تجاه إسرائيل".

وأضاف: "أود أن أوجه رسالة واضحة من هنا إلى حزب الله والحكومة اللبنانية: لن تقبل إسرائيل إطلاق طائرات مسيرة من لبنان".

وتابع: "لن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وسنعمل على إحباط التهديدات والرد عليها بكل قوة. إما ألا تكون هناك طائرات مسيرة، أو لن يكون هناك حزب الله".

وأردف وزير حرب الاحتلال: "أقترح على خليفة نصر الله (نعيم قاسم)، ألا يخطئ في تقدير عزم إسرائيل كما فعل أسلافه، وإلا فإنه سيدفع ثمنا باهظا للغاية".

والاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان؛ إنه أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه "هدف جوي مشبوه" أطلق من لبنان تجاه مستوطنة زرعيت شمالا، فيما لم يعلق "حزب الله" على ذلك.



وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"، بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأعلن البيت الأبيض، في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط/ فبراير الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وينتهي هذا التمديد في 18 شباط/ فبراير لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدل الموعد الذي كان محددا في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، بموجب اتفاق أمهلها 60 يوما.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 672 خرقا، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في لبنان.

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

