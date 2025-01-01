تحقيق لجيش الاحتلال يكشف سبب فشل القبة الحديدية صبيحة "طوفان الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية، عن تحقيق جديد لجيش الاحتلال، بشأن ما جرى صبيحة عملية طوفان الأقصى، ووقوع ما وصفه بـ"الفشل الخطير" لمنظومة القبة الحديدية، في الساعات الأولى للهجوم.

وأشار التحقيق إلى أن منظومة القبة الحديدية، لم تستطع اعتراض نصف الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، يوم 7 تشرين أول/ أكتوبر.

ولفتت إلى أن اختراق مقاتلي القسام، للسياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، وفرار الجنود ومقتلهم، حال دون إمكانية إعادة تزويد البطاريات بالمزيد من الصواريخ.

وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال عثر على وثيقة في غزة تزعم أن رئيس أركان كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد محمد الضيف، أصدر أمر هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "طوفان الأقصى" قبل أسبوعين من تنفيذه.

وبحسب هيئة البث، فإن الوثيقة توضح، مراحل خطة هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من الموعد وتوزيع القوات إلى أهداف كل وحدة.



وكان برنامج "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة أظهر لقطات حصرية نادرة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، الذي أعلن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة عن استشهاده خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة إلى جانب قادة عسكريين آخرين.

وأظهرت اللقطات -للمرة الأولى- وقوف الضيف داخل غرفة القيادة العسكرية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية "طوفان الأقصى" قبل أيام من انطلاقها.

وظهر الضيف وهو واقف على قدميه داخل غرفة العمليات، خلافا لما روجت له إسرائيل على مدار السنوات الأخيرة بأنه عاجز ومقعد.

والخميس، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استشهاد قائدها العام محمد الضيف وستة من أعضاء مجلسها العسكري، خلال معركة طوفان الأقصى.

وأعلن المتحدث العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة مصورة، عن استشهاد كل من مروان عيسى نائب قائد هيئة الأركان، وغازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، ورافع سلامة قائد لواء خانيونس.

