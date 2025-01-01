الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

وقال في بيان إن "قوات اللواء 769 واللواء 7 تواصل العمل في جنوب لبنان بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة"، مبينا أنه "على مدار الأيام الماضية نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير المنطقة وتدمير بنى تحتية لحزب الله".

وذكر أنه "في إحدى العمليات عثرت القوات على عدة مستودعات أسلحة احتوت على قذائف هاون وصواريخ وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقطع أسلحة وعتاد عسكري، وتمت مصادرة جميع الوسائل القتالية وتدمير مستودعات الأسلحة".

وأشار إلى أنه "في نشاط آخر قضت القوات على عدة مخربين من حزب الله وأبعدوا وأوقفوا آخرين شكلوا تهديدا على القوات"، مشددا على أن "الجيش مصمم على مواصلة العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وسيعمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".