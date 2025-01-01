الجيش لإسرائيلي يعلن إجراءه مناورة عسكرية في منطقة الجليل الأعلى اليوم

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تنفيذ قواته مناورة عسكرية في منطقة الجليل الأعلى تبدأ صباحا وتستمر حتى ساعات الظهيرة.



وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه "في إطار المناورة ستكون هناك حركة كثيفة للمركبات وأفراد الأمن في المنطقة.

ووفقا للبيان لا يوجد أدنى مخاوف من وقع أي حدث أمني.

وتجري القوات الإسرائيلية مناورت عسكرية دورية في منظقة الجليل الأعلى المتاخمة للحدود اللبنانية، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية من الناحية العسكرية والأمنية.

وتأتي هذه المناورات ووفقا للبيانات الإسرائيلية في إطار تدريبات الجيش لتعزيز جاهزيته العسكرية واختبار خطط الدفاع والهجوم في السيناريوهات المحتملة في المنطقة.

وتشمل هذه التدريبات عادة تحركات واسعة للقوات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة، بالإضافة إلى تدريبات على عمليات التنسيق بين الوحدات البرية والجوية.

المصدر: جيروسليم بوست