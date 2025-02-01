نتنياهو يقلب موازين التعليم ضد مصر: حرب أكتوبر اندلعت لهذا السبب..

وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن هذه التغييرات في المناهج الدراسية تأتي بتوجيهات من يوآف كيش، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يشغل أيضًا منصب وزير التعليم.

ووفقًا لتحقيق صحفي نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، فإن التعليمات الصادرة عن لجنة تطوير مناهج التاريخ تنص على أن طلاب المرحلة الثانوية لن يُسمح لهم بالإجابة بأن إسرائيل رفضت مبادرات السلام المصرية قبل الحرب. بدلاً من ذلك، سيتم تعليمهم أن الحرب اندلعت بسبب "إصرار مصر على انسحاب إسرائيل من سيناء"، وليس بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة.

وجاء في توجيهات الدكتورة أورنا كاتس أتار، المشرفة على دراسات التاريخ بالوزارة، ما يلي: "لن نقبل إجابات تزعم أن إسرائيل رفضت عرض السلام المصري". وتستند هذه التعديلات إلى كتاب المؤرخ يوآف جيلبر، الذي ادعى في كتابه "راحاف" الصادر عام 2021 أن مصر لم تصغِ لاقتراحات السلام، بينما تجاهل وثائق وأبحاثًا أخرى تثبت أن إسرائيل، بقيادة جولدا مائير، رفضت مبادرات السلام المصرية.

وذكرت هاآرتس أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز صورة إسرائيل كـ"ضحية دائمة"، وتجاهل أي تحليل نقدي لأسباب الحرب. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات نتنياهو وكيش لتغيير الرواية التاريخية، ليس فقط لتشكيل المستقبل، بل أيضًا لإعادة كتابة الماضي.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذه التعديلات تثير تساؤلات حول ما إذا كانت كل الحروب التي خاضتها إسرائيل "عادلة وضرورية"، وما إذا كانت الضحايا سقطوا دفاعًا عن الدولة أم من أجل الاحتفاظ بالأراضي المحتلة.