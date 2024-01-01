  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر: "حماس" ستطلب من روسيا المساعدة على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

الإثنين 03 فبراير 2025 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر: "حماس" ستطلب من روسيا المساعدة على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة



موسكو/سما/

يعتزم وفد من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق خلال زيارة لموسكو، طلب تقديم المساعدة من الجانب الروسي على تخفيف ثقل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.


وأكد مصدر في قيادة حماس لوكالة "تاس" أن وفد حماس إبان زيارته موسكو المقررة في الثالث من فبراير في حديثه عن أهداف الزيارة سيطلب: "المساعدة على التخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".


وأشار المصدر إلى أن ممثلي الحركة يأملون أيضا في ضمان دعم روسيا "للضغط على المحتل (الإسرائيلي) للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها".

بالإضافة إلى ذلك، سيطلع الوفد الجانب الروسي على تقدم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع المصدر: "سنقوم بإبلاغ أصدقائنا الروس بآخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق".

وبحسب المصدر فإن وفد الحركة سيقدم أيضا "تقييمه لهذا الاتفاق"، وأضاف أن زيارة وفد حماس لموسكو تهدف إلى "تعزيز التعاون والتشاور حول الأحداث الجارية في فلسطين والمنطقة".

وكانت الزيارة السابقة لوفد حماس لموسكو في أكتوبر 2024.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الأردن خَيًر حماس بين ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي الليلة أو تسليمها لواشنطن

تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"

خبير إسرائيلي يكشف السبب وراء إصرار ترامب على إنهاء الحرب بغزة

الكشف عن تفاصيل مباحثات نتنياهو وترامب اليوم ..تعهد أميركي باسقاط حماس..

محلل إسرائيلي يتنبأ بمصير المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

ترمب يقول إن هناك «تقدماً» في المحادثات حول الشرق الأوسط

رئيس الجزائر يعلن شرطا واحدا لـ "التطبيع مع إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

تحقيق لجيش الاحتلال يكشف سبب فشل القبة الحديدية صبيحة "طوفان الأقصى"

67a0751f4c59b76f89199f40

"مصر لها مصلحة كبيرة في الحفاظ على قدرات حماس".. ضابط استخبارات إسرائيلي يحذر من الجيش المصري

679fc7014c59b76d11533a3a

خبير عسكري يكشف سر زيارة نتنياهو لواشنطن

679fed4e42360414f1327b47

"إسرائيل" تستعد للانسحاب من وسط قطاع غزة في إطار الصفقة: تبادل الأسرى وإعادة الإعمار على جدول الأعمال

بن غفير: نتنياهو يتراجع عن منع السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح والحكومة تنتهك الوعود التي أعلنتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية