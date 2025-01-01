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إعلام سوري: القوات الإسرائيلية تخلي عدة مواقع في القنيطرة بعد عمليات تخريب وحرق

الإثنين 03 فبراير 2025 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام سوري: القوات الإسرائيلية تخلي عدة مواقع في القنيطرة بعد عمليات تخريب وحرق



دمشق/سما/

أفاد "تلفزيون سوريا" بأن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت مساء يوم الأحد عند الساعة 18:30 من مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة جنوبي سوريا، بعد سيطرتها عليهما لأكثر من 40 يوما.


وذكر "تلفزيون سوريا" أن "القوات المنسحبة اتجهت نحو الثكنة العسكرية الجديدة التي أنشأها جيش الاحتلال شمالي بلدة الحميدية، والتي تم تجهيزها لاستقبال هذه القوات بعد انتهاء مهمتها في المنطقة".


وحسب المصدر نفسه، أقدمت القوات الإسرائيلية على "تخريب الأثاث وإتلاف الأوراق الرسمية والملفات التي تعود لسكان محافظة القنيطرة، إضافة إلى حرق أجهزة الكمبيوتر وتدمير السيارات والدراجات النارية".

ووفقا لـ"تلفزيون سوريا"، جرفت القوات الإسرائيلية الأشجار المزروعة عند مداخل المباني، وفرمت عددا من الوثائق والبطاقات الهامة التي تخص المدنيين.

هذا وأشار "تجمع أحرار حوران" المحلي إلى "انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي، حيث شوهدت دبابات وعربات عسكرية تنسحب منه"، لافتا إلى أن "القوات تنسحب من النقاط العسكرية التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الأسد في محيط قرية القحطانية بريف القنيطرة".

وقال إن القوات الإسرائيلية أفرجت عن المواطن "عبدو سعد الدين طه" من قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، بعد أن جرى اعتقاله صباح يوم الأحد.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت في تقرير لها، أن إسرائيل تبني مواقع استيطانية في سوريا، وتثير مخاوف محلية من الاحتلال.

كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء الماضي، من جبل الشيخ، بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة، مشددا على أنه لن يسمح للقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا.

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