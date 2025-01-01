  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تستعد للانسحاب من وسط قطاع غزة في إطار الصفقة: تبادل الأسرى وإعادة الإعمار على جدول الأعمال

الإثنين 03 فبراير 2025 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تستعد للانسحاب من وسط قطاع غزة في إطار الصفقة: تبادل الأسرى وإعادة الإعمار على جدول الأعمال



القدس المحتلة/سما/

في غضون أسبوع، من المقرر أن يدخل اليوم الثاني والعشرون من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث تبدأ إسرائيل انسحابا من وسط القطاع بما في ذلك محور "نتساريم" باتجاه الحدود الشرقية.


يأتي هذا الانسحاب كجزء من التفاهمات المرتبطة بالاتفاق الذي يشمل تبادل الأسرى وخطوات إنسانية وإعادة إعمار القطاع.

تبادل الأسرى: معادلة الإفراج
ووفقًا لبنود الاتفاق، ستقوم حماس بإطلاق سراح الأسرى المسنين والجرحى، ومقابل كل واحد منهم ستفرج إسرائيل عن 30 أسيراً من كبار السن والمرضى الفلسطينيين، الذين لا تزيد مدة محكوميتهم المتبقية عن 15 عاماً.

إلى جانب ذلك، من المفترض أن تطلق إسرائيل سراح 1000 من سكان غزة الذين اعتقلوا عقب أحداث 7 أكتوبر. وقد تم بالفعل إطلاق سراح 111 منهم يوم السبت، بينما سيتم الإفراج عن الباقين في الجولات القادمة.

بنود إضافية: إعادة الإعمار والبنية التحتية
الاتفاق يتضمن بنوداً إضافية تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، والتي قد يتم تعليق تنفيذها جزئياً أو كلياً في حال حدوث انتهاكات مستقبلية للاتفاق. هذه البنود تشمل:

إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية: الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، والطرق.
إدخال معدات الدفاع المدني: سيتم توفير كمية متفق عليها من المعدات اللازمة لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.
تسهيل دخول الإمدادات لإيواء النازحين: تشمل خطط توفير 60,000 كرفان و200,000 خيمة لتلبية احتياجات السكان المتضررين.
إعادة الإعمار: وضع الترتيبات والخطط اللازمة لإعادة بناء المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية التي دُمرت خلال الحرب.


شروط التعامل مع الانتهاكات المستقبلية
يمنح الاتفاق إسرائيل الحق في تعديل مستوى التزامها بالبنود المتعلقة بإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في حال حدوث أي انتهاكات مستقبلية من قبل حماس. هذا البند يعكس حساسية الوضع وضرورة ضمان الالتزام المتبادل ببنود الاتفاق.

الأبعاد الإنسانية والسياسية
الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من تدمير واسع النطاق للبنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية. ومع ذلك، فإن نجاح الاتفاق يعتمد بشكل كبير على التزام جميع الأطراف ببنوده وعدم حدوث أي تصعيد جديد.

مع استمرار تنفيذ الخطوات الأولى من الصفقة، تتجه الأنظار إلى كيفية إدارة المرحلة المقبلة وما إذا كانت الجهود الإنسانية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الأردن خَيًر حماس بين ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي الليلة أو تسليمها لواشنطن

تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"

خبير إسرائيلي يكشف السبب وراء إصرار ترامب على إنهاء الحرب بغزة

الكشف عن تفاصيل مباحثات نتنياهو وترامب اليوم ..تعهد أميركي باسقاط حماس..

محلل إسرائيلي يتنبأ بمصير المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

ترمب يقول إن هناك «تقدماً» في المحادثات حول الشرق الأوسط

رئيس الجزائر يعلن شرطا واحدا لـ "التطبيع مع إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

20250203020034

شهادات لا متناهية لجرائم التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة

67a0cb004236040b8173d551

"حماس" تعلق على إمكانية عودة إسرائيل إلى الحرب في قطاع غزة

قراءات إسرائيلية تشرح رؤية حماس للنصر واستنزاف الاحتلال لتحرير الأرض

تحقيق لجيش الاحتلال يكشف سبب فشل القبة الحديدية صبيحة "طوفان الأقصى"

67a0751f4c59b76f89199f40

"مصر لها مصلحة كبيرة في الحفاظ على قدرات حماس".. ضابط استخبارات إسرائيلي يحذر من الجيش المصري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية