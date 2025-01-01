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إيران تحذر من "تطهير عرقي" يستهدف الفلسطينيين وتهجيرهم لمصر والاردن

الإثنين 03 فبراير 2025 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تحذر من "تطهير عرقي" يستهدف الفلسطينيين وتهجيرهم لمصر والاردن



طهران/ وكالات/

 حذرت إيران الإثنين من أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مثل مصر أو الأردن سيكون بمثابة "تطهير عرقي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي إن على المجتمع الدولي أن "يساعد الفلسطينيين في ضمان حقهم في تقرير مصيرهم بدلا من الدفع بأفكار أخرى ستكون بمثابة تطهير عرقي".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اقترح دونالد ترامب "تنظيف" غزة وتهجير الفلسطينيين إلى أماكن "أكثر أمانا" مثل مصر أو الأردن، ما أثار احتجاجات دولية.

وذكر بقائي أن "تنظيف غزة... جزء من المحو الاستعماري لقطاع غزة وفلسطين بأكملها"، مضيفا أنه "لا يمكن لأي طرف ثالث" أن يقرر مستقبل الأراضي الفلسطينية.

لقد جعلت إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979.

وأدى اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى اشتعال جبهات عديدة في الشرق الأوسط، كما إلى هجمات مباشرة بين إيران وإسرائيل.

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