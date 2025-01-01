الخليل : الاف المواطنين يشيعون جثمان الضابط حدوش في مخيم العروب

الخليل/ سما/

خرج الآلاف من الأهالي في مخيم العروب شمال الخليل، لتشييع جثمان الشهيد الضابط في جهاز الضابطة الجمركية محمد جميل حدوش 27 عاما، الى مثواه الأخير، والذي استشهد الليلة الماضية، برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لمخيم العروب.

الموكب الجنائزي للشهيد حدوش، بدأ بمراسم عسكرية من المستشفى الأهلي في الخليل، قبل ان ينقل الجثمان الى منزل عائلته والتي القت عليه نظرة الوداع الأخير، ونقل الجثمان الى المسجد الكبير للصلاة عليه قبل ان يوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وذكر مواطنون بأن جيش الاحتلال قد انتشر على الشارع الرئيسي قبالة المخيم.