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الصحة : الجيش الإسرائيلي أعدم 70 فلسطينيًا منذ بداية 2025 بالضفة

الإثنين 03 فبراير 2025 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : الجيش الإسرائيلي أعدم 70 فلسطينيًا منذ بداية 2025 بالضفة



رام الله / سما/

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، استشهاد 70 مواطنا منذ بداية العام الجاري خلال عمليات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان إن “عمليات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية 2025”.
وبينت الوزارة أن “من بين الشهداء 10 أطفال وسيدة، ومسنان”.
وأضافت أن “من بين الشهداء 38 فلسطينياً من محافظة جنين، و15 في طوباس، و6 في نابلس، و5 بطولكرم (شمال)، و3 شهداء في الخليل، وشهيدان في بيت لحم (جنوب)، وشهيد في القدس”.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ الجيش عملية عسكرية بمدينة جنين ومخيمها أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا حتى مساء الأحد، فيما توسعت الاثنين الماضي في طولكرم ومخيمها أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين.

ولليوم الثاني، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مخيم الفارعة وبلدة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 905 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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