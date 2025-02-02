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الاحتلال يخلي 15 بناية في بلدة طمون تمهيدا لتفجيرها..

الإثنين 03 فبراير 2025 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخلي 15 بناية في بلدة طمون تمهيدا لتفجيرها..



طمون /سما/

أجبرت قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء 15 بناية في طمون جنوب طوباس وتهجيرهم قسرا



وقال محافظ طوباس ان جيش الاحتلال قاموا بإخلاء 15 بناية في طمون وأبلغوا السكان بعدم العودة قبل 3 أسابيع كما حدثت عمليات إخلاء في مخيم الفارعة.

بدورها، اعلنت كتائب شهداء الأقصى في طوباس ان مقاتلوها فجروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار في قوة المشاة في مخيم الفارعة وحققوا إصابات مباشرة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوبي طوباس في الضفة.

كما اندلعت اشتباكات فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس، في إطار تواصل عملية "السور الحديدي" لليوم الـ14، وذلك بعد يوم من تفجير حي بأكمله في مخيم جنين.

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