  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل حربه على طولكرم.. 1500 عائلة نزحت والمستشفيات محاصرة

الإثنين 03 فبراير 2025 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل حربه على طولكرم.. 1500 عائلة نزحت والمستشفيات محاصرة



طولكرم/سما/

 واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الثامن على التوالي، وسط الدفع بمزيد من آلياتها العسكرية، ومداهمة المنازل، وتخريبها واجبار سكانها على النزوح، واعتقال الشبان.

وقال محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل ان تقريباً 48% من سكان مخيم طولكرم أجبروا على النزوح.

واشار كميل الى ان حوالي 1500 عائلة نزحت من مخيم طولكرم.

واكد ان جنود الاحتلال يحاصرون مستشفى ثابت ثابت ومستشفى الإسراء في طولكرم، كما اعتدى ⁠الجنود على المواطنين في بيوتهم ويخربون ويحرقون منازل وهناك منازل تم تحطيم أثاثها.

كما اكد ان القوات ⁠الإسرائيلية بدأوا بتغيير معالم المخيمات وديموغرافيتها.

وقال كميل "⁠هم يشنون حرباً على الكل الفلسطيني وليس المخيمات فقط ومثال ذلك طمون وقباطية وهم استغلوا وجود بعض المسلحين".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الأردن خَيًر حماس بين ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي الليلة أو تسليمها لواشنطن

محلل إسرائيلي يتنبأ بمصير المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

خبير إسرائيلي يكشف السبب وراء إصرار ترامب على إنهاء الحرب بغزة

رئيس الجزائر يعلن شرطا واحدا لـ "التطبيع مع إسرائيل"

"رأيته بأم عيني"... زينب نصر الله تحسم الجدل حول مصير والدها (فيديو)

وزير الخارجية المصري : لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه

مُسيّرات إسرائيلية تقصف هدفاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل مباحثات نتنياهو وترامب اليوم ..تعهد أميركي باسقاط حماس..

ترمب يقول إن هناك «تقدماً» في المحادثات حول الشرق الأوسط

صحيفة بريطانية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقترح تهجير أهالي غزة للأردن ومصر

photo_2025-02-02_22-49-19

تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"

أحلام التميمي

صحيفة: الأردن خَيًر حماس بين ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي الليلة أو تسليمها لواشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية