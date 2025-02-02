رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد مواطنين في خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 47,498 والإصابات إلى 111,592 منذ بدء العدوان، واستشهاد شاب في مخيم العروب، ونسف الاحتلال 20 مبنى في مخيم جنين دفعة واحدة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

التدمير .. متلازمة الاحتلال

الاحتلال يواصل عدوانه شمال الضفة ويدمر البنى التحتية ويهجر المواطنين وينسف 20 مبنى في مخيم جنين دفعة واحدة

الرئيس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,498 والإصابات إلى 111,592 منذ بدء العدوان

"فتح": تدمير الاحتلال للأحياء السكنية في مخيم جنين يؤكد أنه ماض بسياسة التهجير التي ستفشل بصمود شعبنا

حارة الدمج... حكايات نكبوية..!!

قرى نابلس في قبضة بوابات الاحتلال

"الأيام":

جيش الاحتلال يبيد بنايات سكنية في مخيم جنين

شهيد وإصابات والعدوان يطال مخيم الفارعة وبلدة طمون

القطاع: 3 شهداء.. خروقات الاحتلال تتصاعد، وقصف مركبة على شارع الرشيد

مستوطنون يحرقون مسجداً قرب أريحا وينفذون سلسلة اعتداءات في مناطق عدة

نتنياهو يجتمع مع ترامب غدا: سنغير الشرق الأوسط، ونوسع دائرة السلام

قطر تدعو للبدء فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

مصر: لدينا رؤية لإعمار القطاع دون خروج أي مواطن من أرضه

"القدس":

جنين.. مشاهد من جباليا

إعلان القطاع منطقة منكوبة

شهيد وجرحى في مخيم العروب

الدوحة تطالب بالانخراط فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة