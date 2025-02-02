اليوم السادس عشر لوقف اطلاق النار: خروقات إسرائيلية متواصلة وانتشال شهداء..

غزة /سما/

تواصلت الخروقات الاسرائيلية في اليوم السادس عشر لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة موقعة عدد كبير من الجرحى .

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صباح اليوم الاثنين بشكل متقطع من محور فيلادلفيا صوب المناطق الجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان خمسة مواطنين أصيبوا بينهم طفل في قصف جوي على مركبة كانت تحاول المرور عبر شارع الرشيد فيما اصيب عدد من المواطنين اثر إلقاء طائرات الكود كابتر قنبلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ١١ شهيدا منهم ٩ شهداء انتشال وشهيدان متأثران بإصابتهم وأربع إصابات، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٧٤٩٨ شهيدا و ١١١٥٩٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

ويتواصل اليوم الاثنين العمل بمعبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية وتمكن ٤٧ مريض وجريح من المغادرة نحو مصر مع مرافقيهم بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وبدأ العمل بمعبر رفح يوم السبت بمغادرة ٣٧ طفلا ومرافقيهم.