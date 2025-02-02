الكشف عن تفاصيل مباحثات نتنياهو وترامب اليوم ..تعهد أميركي باسقاط حماس..

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، عن جدول زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صفحة "عميحاي شتاين" العبرية: "إن نتنياهو سيلتقي مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث ما يسمى "بداية المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة".

ووفق الصفحة العبرية، فإنه سيعقد اجتماع عشاءً رسمياً بين ترامب ونتنياهو، أما يوم الأربعاء، فسيعد اجتماعاً في وزارة الدفاع "البنتاغون" مع وزير الدفاع بيت هاستينجز.

وقالت صحيفة هارتس ان نتنياهو يرغب في الحصول على تعهد أميركي بانهاء حماس في غزة .

أما يوم الخميس، وهو الأخير، فسيعقد عدة لقاءات مع قيادات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وغادر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأحد، حيث من المقرر أن يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الاثنين، كما سيلتقي الرئيس نفسه، الثلاثاء.