ترمب يقول إن هناك «تقدماً» في المحادثات حول الشرق الأوسط

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إن هناك «تقدما» في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى، وذلك قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ترمب للصحافة إثر نزوله من الطائرة في واشنطن بعد عودته من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا «المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ومختلف الدول الأخرى تتقدم. بيبي (بنيامين) نتانياهو سيأتي الثلاثاء، وأعتقد أن لدينا بعض الاجتماعات الكبيرة جدا المقرر عقدها»، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

من جهة أخرى أعلن الرئيس الأميركي أن المنتجات الأوروبية ستكون «قريبا جدا» مستهدَفة بدورها برسوم جمركية، وذلك عقب رسوم جمركية فرضها على منتجات من كندا والمكسيك والصين. وقال ترمب «إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة»، مضيفا «ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبا جدا».

كما أعلن الرئيس الأميركي أنه سيجري محادثات صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع الحكومة المكسيكية، بعد فرضه الأحد رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات من كلا البلدين. وقال للصحافة قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا «سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو صباح الغد (الاثنين)، وسأتحدث أيضا مع المكسيك صباح الغد. لقد فرضنا تعريفات جمركية لأنهم مدينون لنا بكثير من المال. أنا متأكد من أنهم سيدفعون».

وردا على سؤال بشأن ما يحدث في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي أخد العديد من مسؤوليها إجازة إجبارية، برر ترمب ذلك بالقول إن الوكالة «يديرها متطرفون مجانين ونحن بصدد طردهم. ثم سنتخذ قرارا» بشأن أنشطة الوكالة.

وقال ترمب «نحن نتعامل مع أوكرانيا وروسيا. لدينا اجتماعات ومحادثات مقررة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا. وأعتقد أن هذه المحادثات تسير في الواقع على نحو جيد».