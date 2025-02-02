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طقس فلسطين: ارتفاع درجة الحرارة اليوم ومنخفض الاربعاء

الإثنين 03 فبراير 2025 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع درجة الحرارة اليوم ومنخفض الاربعاء



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 3-2-2025، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله تعالى زخات من الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

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