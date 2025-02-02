صحيفة بريطانية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقترح تهجير أهالي غزة للأردن ومصر

لندن /وكالات/

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، تفاصيل جديدة بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيين قطاع غزة إلى دول عربية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصدر مطلع على تفكير حكومة الاحتلال قوله: " إن تصريحات الرئيس ترامب بشأن نقل سكان غزة لم تكن مفاجئة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن مقترح نقل سكان غزة ليست فكرة خطرت لترامب فجأة، مبيناً، أن "إسرائيل" كانت على علم بأنه سيطرحها.

ونوه المصدر إلى أن "إسرائيل" والولايات المتحدة متوافقتان وتنسقان فيما بينهما.

والأسبوع الماضي، طرح الرئيس ترامب فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، بعد أكثر من 15 شهراً من العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي حوّله إلى أرض "مهدمة".

وخلال الأيام القليلة الماضية، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأييده لفكرة "نقل" سكان غزة إلى دول مجاورة، زاعماً أن مصر والأردن كوجهتان محتملتان "أكثر أماناً".