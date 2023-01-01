تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن القائد الراحل بحركة “حماس”، محمد الضيف ،أصدر أمر عملية “طوفان الأقصى” قبل أسبوعين من تنفيذها.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن وثيقة جديدة قد كشفت عن مراحل خطة هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من حيث الموعد وتوزيع القوات إلى أهداف كل وحدة.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن خطة العمل قام بتوزيعها محمد الضيف، القائد بكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول 2023، أي قبل أسبوعين من عملية “طوفان الأقصى”.

وأوضحت أن عدد من أخبرهم بتفاصيل الهجوم كانوا 25 شخصا، وكانوا مطلعين على كل تفاصيل العملية وخطة الهجوم كاملة، موضحة أن الخطة كانت تقوم على الهجوم من خلال 3 موجات كل موجة منها بتفاصيل خاصة.

وأشارت القناة إلى أن المشغل الرئيس لعملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس، في السابع من أكتوبر 2023، كان الضيف وليس يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس”، والذي اغتالته قوات الجيش الإسرائيلي.

كما ذكر موقع واللا العبري، أن وثيقة عملياتية تم ضبطها خلال العمليات البرية في غزة تكشف أن محمد الضيف، قام في 23 سبتمبر 2023 بتوزيع الأمر الكامل لهجوم 7 أكتوبر على حوالي 25 قائدًا رفيع المستوى في حماس، أي قبل أسبوعين من الهجوم.

وبحسب الموقع، "تتضمن الوثيقة تفصيلًا موسعًا لخطة الهجوم، بما في ذلك موعد الهجوم، وتوزيع القوات، والأهداف الدقيقة لكل وحدة.

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن الوثيقة تم توزيعها على عشرات القادة العسكريين البارزين في حماس، إلا أنها لم تتسرب إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأضاف: "علاوة على ذلك، خلال اجتماع تقييم الأوضاع الذي عُقد في 27 سبتمبر، أي قبل 10 أيام من الهجوم، قدّر كل من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ووزير الجيش السابق أن حماس تسعى إلى تسوية طويلة الأمد مع إسرائيل.