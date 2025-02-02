  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعيد اعتقال أسرى سابقين في الضفة الغربية

الأحد 02 فبراير 2025 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد اعتقال أسرى سابقين في الضفة الغربية



رام الله/سما/

أعادت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، اعتقال عدة أسرى سابقين في الضفة الغربية.


فقد نشر نادي الأسير الفلسطيني بيانا حول ملخص حملة الاعتقالات في الضّفة لليوم 2/2/2025: "اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم الأحد 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".

وأضاف: "تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي طولكرم، وطوباس، اللتين يواصل الاحتلال تنفيذ عمليته العسكرية فيهما إلى جانب محافظة جنين التي لم نتأكد من حالات الاعتقال فيها حتى اللحظة".

وتابع: "يرافق عمليات الاعتقال عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب تنفيذ عمليات تنكيل وتدمير واسعة للبنية التحتية، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : المرحلة الثانية من الصفقة ستتم ولا دور لحماس في عملية اعادة اعمار غزة..

محلل إسرائيلي يتنبأ بمصير المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

خبير إسرائيلي يكشف السبب وراء إصرار ترامب على إنهاء الحرب بغزة

وزير الخارجية المصري : لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه

مُسيّرات إسرائيلية تقصف هدفاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

"رأيته بأم عيني"... زينب نصر الله تحسم الجدل حول مصير والدها (فيديو)

رئيس منظمة إسرائيلية يدعو إلى دعم خطة ترامب للتهجير: "سكان غزة لا يستحقون الرحمة"

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-02_22-49-19

تفاصيل جديدة بشأن الضيف ودوره الاستراتيجي في "طوفان الأقصى"وسر وثيقة "الأسبوعين"

أحلام التميمي

صحيفة: الأردن خَيًر حماس بين ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي الليلة أو تسليمها لواشنطن

لقاء حاسم بين ترامب ونتنياهو غداً

رئيس الجزائر يعلن شرطا واحدا لـ "التطبيع مع إسرائيل"

مقررة أممية: الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية إجرامية و"نية الإبادة الجماعية" واضحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية