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لندن تؤكد أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الأحد 02 فبراير 2025 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
لندن تؤكد أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني



لندن/سما/

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء ستارمر في لندن المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.
وأوضح البيان أن ستارمر وشولتس بحثا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وأكدا أهمية تنفيذ جميع مراحله بنجاح.
وشدد ستارمر على “أهمية حل الدولتين، حيث يمكن لإسرائيل العيش بأمان واستقرار إلى جانب قيام دولة فلسطينية ذات سيادة”.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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