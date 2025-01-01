  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الأحمر ينقذ مسنًا بعد 7 أيام من محاصرة الاحتلال لمخيم طولكرم

الأحد 02 فبراير 2025 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر ينقذ مسنًا بعد 7 أيام من محاصرة الاحتلال لمخيم طولكرم



طولكرم/سما/

تمكنت طواقم الهلال الأحمر، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ مسنٍّ من مخيم طولكرم، بعد بقائه سبعة أيام داخل منزله دون ماء أو طعام، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت مصادر في جمعية الهلال الأحمر في طولكرم أن طواقمها، برئاسة مديرة الجمعية منال الحافي، تمكنت من الوصول إلى المسن عبد الكريم العوفي، في السبعينيات من عمره، داخل منزله في المخيم وإنقاذ حياته.

وأضافت أن المسن مكث في منزله وحيدًا طوال فترة العدوان الإسرائيلي على المخيم، التي استمرت سبعة أيام، دون ماء أو غذاء أو أدوية، وكان من الصعب الوصول إليه بسبب منع الاحتلال لطواقم الهلال الأحمر من دخول المخيم، إلى أن تمكنت الطواقم اليوم من الوصول إلى منزله وإخراجه، حيث كان في حالة صحية متدهورة.

وأشارت الجمعية إلى أنه تم نقل المسن إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، ومن ثم إلى منزل أحد أقاربه.

ويعيش مخيم طولكرم منذ سبعة أيام تحت حصار مطبق فرضته قوات الاحتلال، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية داخله، وانقطاع كامل للخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء واتصالات وإنترنت، إضافة إلى نزوح مئات العائلات بعد طردها من منازلها على يد الاحتلال.

ــــــــــ

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : المرحلة الثانية من الصفقة ستتم ولا دور لحماس في عملية اعادة اعمار غزة..

محلل إسرائيلي يتنبأ بمصير المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

خبير إسرائيلي يكشف السبب وراء إصرار ترامب على إنهاء الحرب بغزة

وزير الخارجية المصري : لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه

مُسيّرات إسرائيلية تقصف هدفاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

"رأيته بأم عيني"... زينب نصر الله تحسم الجدل حول مصير والدها (فيديو)

مكالمة السيسي وترامب في الإعلام المصري: "التوتر يتراجع ودعوات التهجير تختفي"

الأخبار الرئيسية

لقاء حاسم بين ترامب ونتنياهو غداً

رئيس الجزائر يعلن شرطا واحدا لـ "التطبيع مع إسرائيل"

مقررة أممية: الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية إجرامية و"نية الإبادة الجماعية" واضحة

679fbf664c59b76e4a24e15f

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد: المعركة لم تنته وعام 2025 سيظل عام القتال

رئيس منظمة إسرائيلية يدعو إلى دعم خطة ترامب للتهجير: "سكان غزة لا يستحقون الرحمة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية