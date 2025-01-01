الهلال الأحمر ينقذ مسنًا بعد 7 أيام من محاصرة الاحتلال لمخيم طولكرم

طولكرم/سما/

تمكنت طواقم الهلال الأحمر، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ مسنٍّ من مخيم طولكرم، بعد بقائه سبعة أيام داخل منزله دون ماء أو طعام، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت مصادر في جمعية الهلال الأحمر في طولكرم أن طواقمها، برئاسة مديرة الجمعية منال الحافي، تمكنت من الوصول إلى المسن عبد الكريم العوفي، في السبعينيات من عمره، داخل منزله في المخيم وإنقاذ حياته.

وأضافت أن المسن مكث في منزله وحيدًا طوال فترة العدوان الإسرائيلي على المخيم، التي استمرت سبعة أيام، دون ماء أو غذاء أو أدوية، وكان من الصعب الوصول إليه بسبب منع الاحتلال لطواقم الهلال الأحمر من دخول المخيم، إلى أن تمكنت الطواقم اليوم من الوصول إلى منزله وإخراجه، حيث كان في حالة صحية متدهورة.

وأشارت الجمعية إلى أنه تم نقل المسن إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، ومن ثم إلى منزل أحد أقاربه.

ويعيش مخيم طولكرم منذ سبعة أيام تحت حصار مطبق فرضته قوات الاحتلال، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية داخله، وانقطاع كامل للخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء واتصالات وإنترنت، إضافة إلى نزوح مئات العائلات بعد طردها من منازلها على يد الاحتلال.

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