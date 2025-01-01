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الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم الفارعة وطمون جنوب طوباس

الأحد 02 فبراير 2025 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم الفارعة وطمون جنوب طوباس



طوباس/سما/

- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها العسكري على مخيم الفارعة، وبلدة طمون جنوب طوباس، منذ أكثر من 15 ساعة متواصلة.

وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال أعاق طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى مريض داخل مخيم الفارعة، ونقله إلى المستشفى في طوباس.

وفي سياق متصل، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل تسعة مواطنين من طوباس وطمون ومخيم الفارعة.

وأضاف بني عودة أن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من طمون وهم: ينال عماد نايف بني عودة (24 عاما)، ومحمد علاء نجيب بني عودة (22 عاماً)، وأحمد علاء نجيب بني عودة (19 عاماً)، وقسام أسعد نمر بني عودة (22 عاماً)، وصلاح عبد الله ذيب بني عودة (30 عاماً)، وخضر يوسف أحمد بني مطر (55 عاماً)، ونجله يحيى (28 عاماً)، كما اعتقل الشباب عبد الرحمن نبيل محمد أمير (30 عاماً) من مخيم الفارعة، والشاب محمد أيمن محمد دراغمة (24 عاماً) من طوباس.

وشرعت جرافات الاحتلال منذ اللحظات الأولى من الاقتحام، بتجريف الطرقات والبنية التحتية في طمون ومخيم الفارعة، كما أغلقت عدة طرق فرعية بالسواتر الترابية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال داهم عدة منازل في المنطقتين، وأجبر سكانها على مغادرتها وحولها إلى ثكنات عسكرية.

كما دمرت جرافات الاحتلال خطا ناقلا للمياه بين عاطوف وطمون.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى طمون ومخيم الفارعة، بينما يواصل طيران الاستطلاع الإسرائيلي تحليقه في سماء المحافظة على علو متوسط.

وكانت وحدات خاصة قد تسللت في وقت لاحق، إلى مدينة طوباس وداهمت منزلا، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير شرق طوباس، قبل انسحابها من المدينة.

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